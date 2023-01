Starbucks apre il primo store in Campania, alla Reggia Outlet di Marcianise Non c’è ancora una data per l’inaugurazione, ma l’azienda di caffè statunitense ha già aperto le selezioni per il personale del nuovo store, il primo in Campania.

A cura di Valerio Papadia

Sono anni che si rincorrono voci su una possibile apertura di uno store di Starbucks addirittura a Napoli, la patria del caffè. Ebbene, anche se non sarà nel capoluogo, la Campania avrà presto il suo primo punto vendita di Starbucks: lo store della nota catena di caffè statunitense aprirà all'interno della Reggia Outlet di Marcianise, nella provincia di Caserta. Non c'è ancora una data ufficiale – nemmeno approssimativa, in realtà – per l'inaugurazione del primo caffè Starbucks in Campania, ma l'azienda, tramite Percassi, ha già aperto le selezioni per il personale.

Starbucks alla Reggia Outlet di Marcianise: le posizioni aperte e come candidarsi

Come detto, le candidature per il personale che andrà a lavorare nel primo negozio Starbucks in Campania sono aperte alla sezione "Lavora con noi" del sito di Percassi. Le figure ricercate per il punto vendita di Marcianise sono, come si legge sul sito, quelle di Barista e di Assistant store manager.

Barista

Per quanto riguarda la posizione di Barista, si tratta di un contratto part time; si rende noto inoltre che, per coloro che verranno selezionati, è incluso un mese di formazione specifica. Ecco cosa offre l'azienda:

Un importante percorso di training on the job (incluso un primo mese di formazione specifica per Baristi) per lo sviluppo delle tue competenze e per crescere insieme;

Formazione sulla degustazione del caffè;

Contratto Part Time;

Bonus basati sulle performance di fatturato dello store;

Sconti dipendente Starbucks, voucher pasto gratuiti per turni di lavoro di almeno 6 ore, bevande Starbucks illimitate durante il turno di lavoro;

Sconti dipendente da usufruire in tutti i brand gestiti da Percassi.

Assistant store manager

La posizione di Assistant store manager, come si evince, fornisce supporto allo Store manager durante il lavoro e la gestione del punto vendita. L'azienda offre:

Un importante percorso di training on the job per lo sviluppo delle tue competenze per crescere insieme sia in Starbucks che in tutti i brand Percassi;

Bonus basato sulle performance dello store.

I requisiti richiesti per questa posizione, invece, sono: