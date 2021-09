“Stanno arrivando 10 chili di droga da Roma”: telefonata anonima fa arrestare corriere a Chiaiano Un corriere della droga è stato arrestato dai carabinieri mentre trasportava 10 chili di hashish da Roma a Marano di Napoli; l’uomo, un pregiudicato di 41 anni, è stato intercettato nel quartiere di Chiaiano dopo una telefonata anonima in cui è stato segnalato il carico ed è stata descritta l’automobile utilizzata.

A cura di Nico Falco

"Stanno portando un grosso carico di droga a Marano di Napoli, in automobile". E, a seguire, la descrizione della vettura. Poche parole, pronunciate durante una telefonata anonima arrivata ai carabinieri, che ha permesso di bloccare il trasporto: il carico è stato intercettato dai militari a Chiaiano, era nascosto nel bagagliaio e in un borsone. In arresto è finito un pregiudicato di 41 anni, residente a Marano di Napoli ma nato a Roma, che è accusato di detenzione ai fini di spaccio.

Sulla provenienza dello stupefacente sono in corso indagini, ma è verosimile che la droga, stoccata a Roma, fosse destinata a rifornire diverse piazze di spaccio del Napoletano. Il 41enne è stato fermato dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Giugliano in Campania, che avevano ricevuto la "soffiata" anonima. Al telefono, con una voce contraffatta, qualcuno aveva segnalato l'arrivo del carico e aveva descritto l'automobile, indicando anche la destinazione e permettendo quindi ai militari di individuare il percorso che con tutta probabilità avrebbe fatto la vettura.

È stato così organizzato il controllo: appostati lungo la strada che collega il comune di Marano col quartiere napoletano di Chiaiano, i carabinieri hanno tenuto d'occhio le automobili in transito finché non hanno individuato quella che corrispondeva alla descrizione. Il 41enne, apparso nervoso durante il controllo, è stato perquisito ed è saltata fuori la droga: l'hashish, diviso in 100 panetti per un totale di 10 chili, era nascosto nel bagagliaio e in un borsone. L'uomo è stato arrestato ed è stato rinchiuso nel carcere di Poggiorale in attesa del giudizio.