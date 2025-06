video suggerito

Stadio Maradona, pronti lavori da 30 milioni: "Via pista atletica e riapertura terzo anello" Lo Stadio Maradona cambierà aspetto: via la pista atletica e riapertura del terzo anello, la capienza salirà a 70mila posti. Costo dei lavori 30 milioni di euro.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Via la pista atletica, riapertura del terzo anello riammodernato: lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli si prepara al restyling. Lo ha annunciato il Comune di Napoli, attraverso l'assessore Edoardo Cosenza in una recente intervista rilasciata a Radio Crc. I lavori costeranno circa 30 milioni di euro, ma permetteranno al Calcio Napoli di avere uno stadio, nell'anno del Centenario, all'altezza dei recenti successi.

"Per quanto riguarda il terzo anello, "ci sono ventotto tralicci verticali e bisogna lavorare su uno alla volta", ha spiegato Cosenza, "abbiamo le idee chiare sugli interventi da fare. È un problema risolvibile quello delle vibrazioni". Per l'inizio dei lavori bisognerà però attendere perché non saranno immediati: nonostante la fine della stagione sportiva, si apre infatti quella dei concerti, con il Maradona che ne ospiterà dieci in tutto il mese di giugno.

"La pista di atletica non ci sarà più", ha spiegato Cosenza, "il pubblico come ha chiesto mister Antonio Conte starà a non più di 7-10 metri dal terreno di gioco e avremo 14mila posti in più". La capienza, dunque, salirà dagli attuali 55mila posti a circa 70mila: numeri lontani dalla capienza "storica" di 85.012 posti di quello che fu prima lo Stadio del Sole e poi Stadio San Paolo, poi ridotti a 72.810 dopo la ristrutturazione per Italia 90, poi a 60.240 quando nel 2005 venne chiuso il terzo anello. L'attuale capienza è di 54.732 posti dopo i lavori del 2019 in vista delle Universiadi: oltre 30mila in meno di quelli che furono in partenza. Riportandoli a circa 70mila, si andrebbe dunque a ridurre il disavanzo, tornando più vicini alla capienza degli Anni Novanta.