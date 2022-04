Sta per laurearsi ma non ha più il diploma: Giuseppe chiede aiuto alla ministra Messa La storia di Giuseppe, 26enne di Poggiomarino: non ha più il diploma di maturità e non può laurearsi. E così scrive alla ministra Messa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Non potrà laurearsi perché non ha più il diploma di maturità. La storia arriva da Poggiomarino, in provincia di Napoli: il protagonista è Giuseppe, 26 anni, che al settimanale Avvenire ha raccontato la sua odissea. E che adesso ha il problema di avere una tesi magistrale in Storia del Mezzogiorno già pronta e dal titolo "La sepoltura dei poveri nell’Arciconfraternita dei Pellegrini in età moderna" da discutere presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" a data da destinarsi. Ovvero, a quando questo caos burocratico sarà risolto.

La storia di Giuseppe

Studente brillante e dai voti alti, Giuseppe arriva a metà del quinto anno all'Istituto tecnico industriale Enrico Fermi, quando improvvisamente accade qualcosa per la quale non viene ammesso all'esame di Maturità. Una scelta che il ragazzo non accetta, e presenta ricorso al Tar quando scopre di non essere stato ammesso: viene così ammesso con riserva all'esame di Maturità dove, complice anche un'atmosfera cupa dovuta al ricorso in atto, il giovane viene bocciato. Ma lui non ci sta e presenta un nuovo ricorso: e così nel frattempo si iscrive con riserva alla facoltà di Storia della Federico II, in attesa che il Tar prendesse una decisione.

La laurea triennale e la tesi della biennale

Il ricorso va avanti e passa dal Tar al Consiglio di Stato, mentre Giuseppe supera brillantemente il corso di laurea triennale e ottiene il titolo, seppur con un altro pronunciamento del Tar. Passa così alla Magistrale, dove ancora una volta i voti gli danno ragione: supera senza ostacoli tutti gli esami e nel frattempo ottiene anche un diploma di maturità privato, nella speranza di risolvere in ogni caso il problema. Poi la doccia fredda: non può sostenere la laurea magistrale, perché non ha "mai" conseguito il diploma di maturità. E anzi, gli chiedono di rifare tutto da capo, ovvero di ripartire dal Quinto Anno di scuola superiore. E così Giuseppe ha scritto alla ministra Messa, chiedendo una soluzione alla sua incredibile storia.