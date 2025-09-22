Spuntano i coltelli durante la rissa tra 14enni: i carabinieri evitano il peggio

Poteva finire nel sangue una rissa che a Mariglianella, cittadina della provincia di Napoli, ha visto per protagonisti due 14enni: uno dei ragazzini, infatti, aveva con sé due coltelli, uno dei quali lo ha estratto, minacciando il contendente. La vicenda si è verificata nella serata di sabato 20 settembre, durante un evento organizzato dall'amministrazione comunale nell'ambito della manifestazione "Mariglianella cresce": i carabinieri, impegnati nel servizio d'ordine pubblico dell'evento, hanno udito delle urla provenire da via Napoli e sono accorsi sul posto.

Qui, i militari dell'Arma hanno notato due 14enni intenti a litigare: uno di loro brandiva un coltello a farfalla. Il minorenne è stato fermato e perquisito: nelle tasche un altro coltello, a serramanico, e una dose di hashish, che sono stati sequestrati. Pertanto, il minorenne è stato identificato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

La lite sarebbe partita da una sfida tra i due ragazzini

Dopo aver sventato la possibile aggressione, i carabinieri hanno avviato le indagini del caso per individuare i motivi dietro alla lite tra i due minorenni. Stando ai primi accertamenti, la rissa sarebbe scaturita da una sfida, o forse una sorta di scherzo, tra i due 14enni, che si conoscono; non è chiaro se, poi, l'aggressione sarebbe stata filmata e condivisa sul web. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato che potesse accadere il peggio e che uno dei due ragazzini potesse farsi male.