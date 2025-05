video suggerito

Spray al peperoncino negli occhi, poi i colpi di machete: 19enne aggredito in gruppo nel Beneventano Cinque persone sono state denunciate dai carabinieri ad Airola (Benevento) per aggressione; nelle loro abitazioni i machete sporchi di sangue. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Nico Falco

60 CONDIVISIONI condividi chiudi

Avrebbero aggredito un 19enne in gruppo, lo avrebbero prima accecato spruzzandogli dello spray al peperoncino negli occhi e subito dopo l0 avrebbero ferito con diversi fendenti sferrati con dei machete: è l'accusa di cui dovranno rispondere 5 giovani di nazionalità straniera, denunciati dai carabinieri ieri sera nel Beneventano. La vittima è un 19enne marocchino, trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso del San Pio di Benevento.

L'aggressione è avvenuta ad Airola (Benevento), in via Portisi, i motivi sono al momento al vaglio degli investigatori che, per ricostruire la dinamica e per l'identificazione, hanno ascoltato diversi testimoni. I cinque indagati sono stati individuati nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura (pm Olimpia Anzalone) e svolte dai carabinieri della stazione locale e del Nucleo Radiomobile di Montesarchio; sono stati condotti in caserma, alla presenza del loro avvocato di fiducia, Vittorio Fucci, e sono stati denunciati a piede libero per porto e detenzione illegale di armi e lesioni personali.

I militari hanno inoltre effettuato perquisizioni presso le abitazioni di alcuni dei sospettati e hanno rinvenuto sia lo spray al peperoncino sia alcuni machete ancora sporchi di sangue che si ritiene essere quello della vittima, anche se su questo aspetto dovranno essere svolti specifici accertamenti. Sull'accaduto sono in corso ulteriori indagini volte a chiarire il contesto in cui è avvenuta l'aggressione e ad accertare eventuali altre responsabilità. Il 19enne, ricoverato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.