“Sposta l’ambulanza, devo passare”, pistola per minacciare autista del 118 a Villaricca Il 118 di Qualiano minacciato durante un intervento perché il mezzo di soccorso ostruiva il passaggio delle auto; la denuncia di Nessuno Tocchi Ippocrate.

A cura di Nico Falco

L'autista di un'ambulanza del 118 sarebbe stato minacciato con una pistola perché il mezzo di soccorso, fermato in strada per l'urgenza di un intervento a domicilio, impediva il passaggio delle automobili. A raccontare la vicenda è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che evidenzia che si tratta della 29esima aggressione a personale sanitario dell'Asl Napoli 2 dall'inizio del 2023; numero che sale ad 80 se vengono considerate anche quelle ai danni degli operatori dell'Asl Napoli 1.

L'aggressione, racconta con un post sui social l'associazione presieduta dal medico del 118 Manuel Ruggiero, risale alle 16 circa di oggi, 6 novembre. Vittima l'equipaggio della postazione di Qualiano che stava effettuando un intervento presso il domicilio di un paziente di via della Libertà, a Villaricca, in provincia di Napoli. Un uomo avrebbe raggiunto l'equipaggio e avrebbe chiesto di spostare l'ambulanza perché ostruiva il passaggio in strada.

Quando l'autista soccorritore sarebbe sceso per spostare il mezzo, però, quell'uomo gli avrebbe detto di fare in fretta e avrebbe messo la mano sulla pistola che aveva alla cintura. L'autista avrebbe però fatto contattare le forze dell'ordine e l'uomo si sarebbe qualificato come guardia giurata, si sarebbe velocemente infilato nell'automobile e sarebbe scappato; l'uomo non sarebbe stato quindi identificato e resterebbe quindi da accertare se effettivamente si trattasse di un vigilante. Commenta Ruggiero:

