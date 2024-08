video suggerito

Spinge la dipendente del bar in bagno e tenta di violentarla, salvata dagli altri clienti I carabinieri hanno arrestato un 24enne a Francolise (Caserta) per violenza sessuale, ha aggredito la dipendente di un bar dopo averla attirata con una scusa.

A cura di Nico Falco

Ha finto che la maniglia del bagno si fosse rotta, e quindi di non riuscire ad entrare, e ha chiesto aiuto ad una dipendente del bar. Ma, quando la ragazza si è avvicinata, l'ha spinta dentro e ha cominciato a palpeggiarla. A salvare la giovane gli altri avventori dell'attività commerciale, che sono intervenuti e hanno chiamato i carabinieri. È successo in un bar di Francolise, in provincia di Caserta; dopo il tentativo di fuga è finito in manette un 24enne di origini marocchine, irregolare sul territorio italiano: dovrà rispondere di violenza sessuale.

L'episodio risale alla tarda serata di ieri, 24 agosto, quando l'orario di chiusura del bar era prossimo. La dipendente stava effettuando il giro delle sale per accertarsi che tutto fosse a posto e pronto per la riapertura del giorno seguente quando il ragazzo, fermo davanti alla porta del bagno, ha attirato la sua attenzione. Le ha detto che la maniglia era rotta, che non riusciva ad aprire la porta. Lei si è avvicinata per controllare e a quel punto lui l'ha bloccata alle spalle e l'ha spinta dentro, per poi cominciare a palpeggiarla.

La vittima ha tentato di divincolarsi e ha gridato con tutte le sue forze, le invocazioni di aiuto sono state sentite da altri clienti che hanno velocemente raggiunto i due. Il 24enne ha lanciato oggetti contro di loro e ha tentato di aggredirli con calci e pugni ma, quando si è visto alle strette, è scappato in strada ed è corso via nelle campagne circostanti. Pochi minuti dopo sono arrivate le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Sant'Andrea del Pizzone, dirottate dalla centrale operativa del 112 a seguito della chiamata di uno degli avventori. I militari hanno inseguito a piedi il ragazzo lungo una strada sterrata, riuscendo a bloccarlo 500 metri dopo. Il giovane è stato portato in caserma e, dopo la formalizzazione della querela da parte della vittima, arrestato; dopo le formalità è stato condotto nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.