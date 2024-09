video suggerito

Spiagge a numero chiuso, il Tar Campania respinge il ricorso dell'Associazione Mare Libero Respinta l'istanza dell'associazione Mare Libero per le spiagge Donn'Anna e Delle Monache. Il Comune: "La stagione balneare prosegue come già previsto"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Tar della Campania ha respinto il ricorso dell'Associazione Mare Libero contro il numero chiuso sulle spiagge pubbliche di Donn0'Anna e Delle Monache di Napoli. Il 25 settembre si terrà l'udienza per la decisione collegiale. Soddisfatto il Comune di Napoli che spiega: "La stagione balneare prosegue come già previsto". Dunque, nulla di fatto: l'accesso alle spiagge resterà a numero chiuso come già sottolineato in una delibera del 9 agosto scorso. Nei giorni scorsi, le associazioni avevano ribadito la necessità di "aprire" l'accesso al mare a tutti e gratuitamente, ricordando anche che a Napoli "il 90% delle spiagge è in mano ai privati".

Secondo i giudici della VII Sezione del Tar Campania, chiamati quest'oggi a rispondere ad una nuova istanza presentata dalle associazioni, "le ragioni a fondamento del disposto contingentamento all'esito del riesame disposto dal Tar", spiegano, "si presentano adeguatamente rappresentate e valutate nell'atto integrativo alla delibera del 9 agosto 2024, emergendo dallo stesso la ponderata valutazione degli opposti interessi coinvolti, atteso che", proseguono i giudici, "la libera fruizione dell'arenile non può essere disgiunta dalla tutela degli interessi alla sicurezza ed incolumità pubblica, considerato che non appaiono sussistenti gli elementi del pregiudizio di estrema gravità ed urgenza paventato dall'associazione ricorrente, essendo oramai decorsa la parte più rilevante del periodo della stagione balneare". Insomma, tutto come prima, anche perché la stagione balneare vige ormai al termine, e dunque restanno in vigore tutte le limitazioni vigenti e regolate dagli accordi tra Comune di Napoli e Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.