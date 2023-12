Spezzate le gambe del Bambin Gesù nel presepe in piazza, sgomento in Irpinia Vandalizzato il presepe in piazza a Flumeri, in provincia di Avellino: gambe spezzate al Bambin Gesù. Sgomento in paese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rabbia e sgomento a Flumeri, in Alta Irpinia, dopo che ignoti hanno vandalizzato il presepe in piazza, spezzando le gambe del Bambin Gesù. La comunità è inferocita, e sui social divampano le polemiche: non è chiaro infatti chi e soprattutto perché sia stato realizzato questo gesto, pochi giorno dopo le festività natalizie. In molti puntano il dito contro "ignoti" provenienti da comuni limitrofi, escludendo eventuali responsabilità di concittadini. Ma la verità è che al momento nessuna pista è davvero esclusa.

Il presepe luminoso di Flumeri è stato collocato nella stessa area dove, in piena estate, viene montato l'obelisco di paglia dedicato a San Rocco, il patrono locale, comunemente detto il Giglio di San Rocco. La scoperta è avvenuta nella mattinata di venerdì 29 dicembre, quando i passanti hanno notato che le gambe del Bambin Gesù erano state spezzate. Non è escluso neppure che a causarne la frattura possa essere stato qualcuno che, forse per gioco, volesse spostarlo ed abbia finito invece per rompere la statua. Ma per ora, a prevalere è la rabbia: in zona ci sono diverse telecamere di videosorveglianza, e non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare la svolta nelle indagini.