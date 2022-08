Prima grana per Speranza candidato a Napoli: Articolo Uno gli chiede di dissociarsi dai metodi di De Luca Articolo Uno scrive a Roberto Speranza, candidato capolista a Napoli: in Campania mortificati dal partito, prendi le distanze da De Luca.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni politiche del 2022 in Italia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Roberto Speranza non avrà una campagna elettorale facile: catapultato a Napoli, in un collegio Pd potenzialmente "sicuro", per il ministro della Salute già si profila la prima grana.

In una lettera aperta inviata da alcuni dirigenti campani di Articolo Uno al loro segretario nazionale-candidato, emergono una serie di questioni che riguardano anche il presidente della Regione Campania e potente esponente del Pd locale, Vincenzo De Luca: «Caro segretario, con sofferenza siamo costretti a rilevare che le scelte poste in essere dal partito hanno mortificato la lotta politica che abbiamo fatto insieme in questi anni, in specie in Campania» inizia la lettera.

Tra i firmatari, Valentina Botta, coordinatrice regionale Articolo Uno Campania, Maria di Serio, presidente commissione garanzia, Carmine Ansalone, coordinatore provinciale di Salerno, Rodolfo Boccia, Antonio Famiglietti, Pompilio Albanese, del Coordinamento di Avellino, Pasquale Giardiello, Laura Della Monica, Coordinamento provinciale di Napoli, Francesco Sannino, coordinamento provinciale di Benevento, Michele Gravano, ex segretario Cgil Campania, Lanfranco Polverino, segretario Spi Vomero Napoli, Anita Sala, ex consigliere regionale, Michele Giardiello, ex parlamentare Ds, Giorgio Piccolo, ex parlamentare del Partito Democratico.

Leggi anche Le cinque domande di Matteo Salvini a Enrico Letta: dai casi La Regina e Ruberti ai migranti

Dal campo largo col Pd alla condivisione delle logiche "alla De Luca"? È questo che si chiedono gli esponenti di Articolo Uno. Speranza è stato bersagliato per due anni da De Luca specialmente sul tema sanità e pandemia.