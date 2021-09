Spazzini Asìa scoperti a spargere rifiuti anziché raccoglierli: vergogna al Corso Vittorio Emanuele Napoli, operatori dell’azienda municipale dei rifiuti, l’Asìa, ripresi a spargere rifiuti di un cestino al corso Vittorio Emanuele, anziché raccoglierli e smaltirli. Francesco Borrelli (Europa Verde): “Azienda prenda provvedimenti severi nei confronti di questi lavoratori e verifichi esistenza di casi analoghi”.

A cura di Redazione Napoli

La domanda è una sola: perché? Perché sparpagliare la spazzatura in strada anziché raccoglierla? È la questione che l'Asia, azienda dei rifiuti del comune di Napoli, dovrà porre ai suoi operatori in azione qualche notte fa al Corso Vittorio Emanuele: le telecamere a circuito chiuso di un esercizio commerciale hanno ripreso gli spazzini mentre spargono in strada i rifiuti raccolti da un cestino, invece di rimuoverli.

La denuncia è stata ricevuta dagli uffici consigliere regionale ambientalista, Francesco Emilio Borrelli, che spiega: