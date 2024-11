video suggerito

Spari sulla spiaggia a Torre Annunziata, preso minorenne. Il raid per uno sguardo di sfida Identificato il secondo componente del raid nel Lido Azzurro di Torre Annunziata (Napoli): è un minorenne. Gli spari tra i bagnanti dopo una discussione per “uno sguardo di sfida”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato identificato il giovane che, insieme a un 18enne vicino al clan Gionta, nello scorso luglio aveva fatto irruzione nel Lido Azzurro di Torre Annunziata (Napoli) aprendo il fuoco tra i bagnanti con fucile e pistola: si tratta di un minorenne, è stato rinchiuso in un istituto di pena minorile in esecuzione di una ordinanza di applicazione di misura cautelare per tentato omicidio aggravato e porto e detenzione di arma da fuoco, reati commessi con l'aggravante di avere agito col metodo mafioso in concorso con un maggiorenne.

L'episodio risale al 19 luglio. Dalle indagini era emerso che si era trattato di una ritorsione, partita per uno "sguardo di sfida". L'obiettivo del raid, che in quel momento si trovava in spiaggia, era riuscito a scappare ed era rimasto illeso. Il primo componente del raid era stato bloccato il 26 luglio: S. D. A., 18 anni, imparentato con pregiudicati del clan dei "Valentini", era stato fermato con le accuse di tentato omicidio, strage e detenzione e porto di armi da sparo, anche per lui con l'aggravante del metodo mafioso.

Secondo le ricostruzioni il ragazzo aveva avuto una discussione con un bagnante che gli aveva rivolto "uno sguardo di sfida"; il 18enne aveva quindi organizzato subito il raid, con l'aiuto del complice: in due avevano sparato incuranti della presenza di numerosi bagnanti. Il secondo giovane, minorenne, è stato identificato nel corso delle indagini svolte dalla Polizia di Stato e coordinate dalla Procura per i Minorenni di Napoli; il provvedimento, emesso dal gip, è stato eseguito oggi, 21 novembre, dal personale della Squadra Mobile della Questura e del commissariato di Torre Annunziata.