video suggerito

Spari sui palazzi a Somma Vesuviana, proiettile centra la finestra di una donna Diversi colpi di pistola sono stati esplosi ieri sera, 15 agosto, a Somma Vesuviana (Napoli); indagano i carabinieri, ipotesi “stesa” o intimidazione legata a contesti criminali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ha rischiato molto una donna di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, la cui abitazione è stata colpita da un proiettile nella tarda serata di ieri, 15 agosto: il colpo di pistola ha centrato la finestra, senza però arrivare all'interno dell'appartamento di via Spirito Santo e senza causare feriti. Sull'episodio sono in corso indagini affidate ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna.

Stando ai primi accertamenti potrebbe essersi trattato di una "stesa" o di una intimidazione: oltre al proiettile che ha colpito la finestra, infatti, ne sarebbero stati esplosi molti altri, probabilmente in aria e quindi senza un obiettivo preciso; alcuni residenti, ascoltati dai carabinieri, hanno riferito di diversi boati riconducibili agli spari, ma senza essere in grado di fornire ulteriori dettagli sul raid.

La donna sarebbe in ogni caso estranea: si tratta di una incensurata del posto, che non risulta avere legami con la criminalità, organizzata o meno. Come da prassi in questi casi, i militari hanno avviato ieri sera i controlli nei Pronto Soccorso, per verificare l'eventuale arrivo di feriti da arma da fuoco, ma il monitoraggio avrebbe dato esito negativo. Si vaglia la possibilità che elementi preziosi per ricostruire il raid possono arrivare dalle registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza installate nella zona.