Spari nella movida nel Casertano, 21enne ferito a Santa Maria a Vico Un 21enne è stato ferito da un colpo di pistola nella notte a Santa Maria a Vico (Caserta); identificato il responsabile, si sarebbe trattato di un litigio.

A cura di Nico Falco

Un 21enne è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco all'addome nella notte appena trascorsa a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. Il ragazzo, trasportato in ospedale, è stato sottoposto ad una operazione chirurgica d'urgenza; non è in pericolo di vita ma resta ricoverato in prognosi riservata. L'uomo che ha sparato, e che subito dopo è scappato, è stato rintracciato in poco tempo dalle forze dell'ordine: si tratta di un pregiudicato del posto, ancora ignoti i motivi del ferimento.

L'episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte in piazza Roma, nel centro della cittadina del Casertano, poco distante dai locali della movida. La dinamica è in fase di ricostruzione, ma ci sarebbe stato un violento litigio tra la vittima, residente nella frazione di Talanico della vicina San Felice a Cancello, e il pregiudicato, che invece abita in zona. L'uomo avrebbe esploso diversi colpi d'arma da fuoco davanti a diversi testimoni, scatenando il panico; uno dei proiettili ha raggiunto il 21enne allo stomaco; la pallottola si è fermata nella zona epigastrica, è stata estratta nella notte nell'ospedale di Marcianise.

L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti, che hanno assistito alla sparatoria e hanno visto il giovane agonizzante a terra e hanno allertato sia il 118 sia le forze dell'ordine. Il responsabile sarebbe stato identificato e rintracciato nelle ore successive dalla Polizia di Stato. Sono in corso indagini anche per delineare le circostanze che hanno portato al ferimento; dalle prime informazioni pare che ci sia stata una discussione tra i due, anche se i motivi non sono ancora del tutto chiari.