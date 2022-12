Spari nel centro di Napoli, 16enne in ospedale con un proiettile nella gamba Un 16enne napoletano è stato ferito d una gamba nella notte nei pressi di piazza Garibaldi; ricoverato, non è in pericolo di vita. Indagini della Polizia.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 16 anni, incensurato, è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco nella notte appena trascorsa nei pressi di piazza Garibaldi, nel centro di Napoli; le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, che dopo aver effettuato i sopralluoghi sul punto indicato sta esaminando le registrazioni di alcune videocamere di sorveglianza per ricostruire l'episodio.

Il giovanissimo, residente nella periferia est di Napoli, ha raccontato di essere stato ferito mentre era a piedi lungo il corso Garibaldi, poco distante da piazza Carlo III, intorno all'una del mattino di oggi, 19 dicembre. Sarebbe stato avvicinato da due persone in scooter, che sarebbero arrivate col volto coperto con caschi integrali e avrebbero aperto direttamente il fuoco, mirando alla gamba sinistra. Un solo colpo, andato a segno, e si sarebbero dileguati. Non si sarebbe trattato di una rapina: i due non avrebbero profferito minacce e non avrebbero detto nulla prima di sparare.

Subito dopo il 16enne è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare di Ponticelli, dove è scattato l'allarme con la successiva, come da prassi, segnalazione alle forze dell'ordine. Sul posto sono quindi arrivati gli agenti del commissariato locale, che hanno raccolto la testimonianza del ragazzo e hanno avviato le indagini. Al momento non si esclude, viste le modalità riferite, che possa essersi trattato di una ritorsione forse in seguito ad una lite tra giovanissimi. Il ragazzo è stato medicato e l'ogiva, rimasta nella gamba, è stata estratta; per lui una prognosi di 10 giorni, le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.