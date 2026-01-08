Spari in strada a Cava de’ Tirreni, imprenditore della movida si salva fuggendo in un bar

Immagine di repertorio

Una intimidazione, forse una azione dimostrativa: sono queste le ipotesi ritenute maggiormente verosimili per l'episodio accaduto nel pomeriggio di ieri, 7 gennaio, a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, dove diversi colpi di pistola sono stati esplosi contro l'automobile di un imprenditore locale; la vittima, Giuseppe Scognamiglio, attivo nella ristorazione e nella movida e che gestisce di diversi locali, anche a Vietri sul Mare, si è salvato fuggendo in un bar vicino. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.

Spari a Cava de' Tirreni contro imprenditore

L'automobile, una Smart Fourfour, era parcheggiata nei pressi degli uffici del Giudice di Pace e del locale commissariato, in via Prolungamento Marconi. Al momento degli spari, intorno alle 16 dell'8 gennaio, il 43enne si trovava all'interno della vettura, i colpi sono stati esplosi verso il retro e la fiancata, probabilmente esplosi dalla strada; l'uomo è uscito velocemente dall'abitacolo e si è rifugiato in un bar vicino, è rimasto illeso.

Le ipotesi: intimidazione o atto dimostrativo

Le indagini sono affidate ai poliziotti della Squadra Mobile e del commissariato di Cava de' Tirreni. Secondo una prima ricostruzione, i proiettili sarebbero partiti da un'automobile in transito lungo via Marconi. Scognamiglio è stato ascoltato dagli investigatori; si ipotizza che possa essersi trattato di una intimidazione o di un gesto dimostrativo diretto all'imprenditore 43enne. Parallelamente, si vaglia la possibilità che elementi utili alle indagini possano essere ricavati dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza dell'area.