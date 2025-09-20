napoli
Spari in pieno giorno a Sant’Anastasia, ferito un 50enne: è grave

L’uomo è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri.
A cura di Valerio Papadia
Spari in pieno giorno in provincia di Napoli: nella mattinata di oggi, sabato 20 settembre, un uomo di 50 anni – le cui generalità non sono ancora note – è stato ferito a colpi di pistola a Sant'Anastasia. Soccorso, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Villa Betania, alla periferia orientale di Napoli, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Napoli, che hanno avviato le opportune indagini per fare piena luce su quanto accaduto.

Cronaca
napoli
