Spari in pieno giorno a Sant’Anastasia, ferito un 50enne: è grave

Spari in pieno giorno in provincia di Napoli: nella mattinata di oggi, sabato 20 settembre, un uomo di 50 anni – le cui generalità non sono ancora note – è stato ferito a colpi di pistola a Sant'Anastasia. Soccorso, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Villa Betania, alla periferia orientale di Napoli, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Napoli, che hanno avviato le opportune indagini per fare piena luce su quanto accaduto.