Spari in pieno giorno a Pomigliano, 37enne ferito da un proiettile a una gamba L’agguato si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 16 giugno; le indagini per fare luce sull’accaduto sono affidate ai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Colpi di pistola in pieno giorno a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli: un uomo di 37 anni è stato ferito da un proiettile alla gamba. L'agguato si è verificato intorno alle 14 di oggi, venerdì 16 giugno, nella centrale via Roma: stando a una prima ricostruzione il 37enne, che si trovava non molto distante dalla scuola Ponte-Siciliano, sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti a bordo di una moto; uno di loro gli ha puntato contro una pistola e gli ha sparto, colpendolo al ginocchio destro.

Il 37enne è stato soccorso dal 118 e trasportato al più vicino ospedale: le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni. Oltre ai sanitari, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso: a loro sono affidate le indagini per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare i responsabili.

Ad Acerra, nella provincia di Napoli, un uomo di 54 anni è invece stato accoltellato. Il 54enne, cittadino albanese, è stato accoltellato nella serata di ieri: trasportato alla clinica Villa Betania, l'uomo è ricoverato in prognosi riservata. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato.