Spari davanti alla scuola a Scampia: denunciati due 15enni Due 15enni sono stati denunciati per l’aggressione a un coetaneo e l’esplosione di colpi d’arma da fuoco davanti alla scuola “Melissa Bassi” di Scampia.

A cura di Nico Falco

Due giovani, entrambi 15enni, sono stati denunciati per gli spari di questa mattina davanti alla scuola "Melissa Bassi" di Scampia, periferia nord di Napoli; gli agenti della Polizia di Stato li hanno rintracciati in mattinata, dovranno rispondere di minaccia aggravata e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

L'episodio risale alla prima mattina di oggi, 5 dicembre. In base a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine i due avevano raggiunto la scuola di viale della Resistenza all'orario di ingresso, quando c'erano ancora moltissimi giovani nei pressi dell'edificio. Erano alla ricerca di un coetaneo, studente di quell'istituto; lo avevano individuato e picchiato. Si sarebbe trattato di una sorta di raid punitivo che sarebbe legato a un precedente litigio per una ragazzina contesa.

Dopo l'aggressione i due avevano raggiunto una mini-car parcheggiata nelle vicinanze e, durante la fuga, uno di loro aveva estratto una pistola e aveva esploso alcuni colpi in aria, causando il panico tra i ragazzi che hanno nettamente avvertito le esplosioni e hanno visto l'arma. Intervenuti in seguito all'allarme, gli agenti del commissariato Scampia avevano rinvenuto due bossoli a salve.

Il giovane armato è stato rintracciato poco dopo nello stesso quartiere, in via Roma verso Scampia, a bordo della mini-car; controllato, è stato trovato in possesso di una pistola a salve Bruni calibro 9 priva del tappo rosso. L'altro 15enne è stato rintracciato successivamente presso un altro istituto scolastico. I due sono stati denunciati in concorso.