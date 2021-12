Spari contro un pregiudicato a San Vitaliano: colpito alle gambe, è in ospedale Spari contro un pregiudicato a San Vitaliano, nel Napoletano: l’uomo è in prognosi riservata, raggiunto da due proiettili alle gambe. Indaga la Polizia di Stato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Colpi di pistola contro un pregiudicato nella notte: l'uomo è stato raggiunto da due proiettili alle gambe, ed è ora ricoverato in prognosi riservata all'Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Il fatto è avvenuto poco prima delle 4 di questa notte a San Vitaliano, nel territorio nolano della provincia di Napoli: l'uomo colpito si è poi presentato in ospedale accompagnato dal figlio, spiegando ai poliziotti di essere stato raggiunto dai proiettili esplosi da uno sconosciuto con il quale avrebbe avuto un diverbio per motivi legati alla viabilità. Ma questa ipotesi non convince del tutto gli inquirenti: la Polizia di Stato è giunta in ospedale per raccogliere la sua deposizione e quella del figlio. Indagini in corso e nessuna pista per ora è esclusa.

Nel corso della mattinata, un altro episodio simile, stavolta in pieno centro a Napoli, dove su via Caio Duilio nel quartiere di Fuorigrotta un uomo è stato raggiunto da diversi colpi di pistola ed è stato poi portato d'urgenza all'ospedale San Paolo: ci sarebbe anche un altro ferito, che in quel momento si trovava assieme all'altra persona all'esterno di un bar. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Bagnoli. Un episodio che conferma, dunque, il periodo di "fibrillazione" da parte della criminalità organizzata, che sta alzando il tiro. Dalle bombe esplose nei pressi di alcune attività commerciali, quasi un segnale in vista del "racket" di Natale, alle sparatorie che si stanno verificando con una certa frequenza in tutto il territorio napoletano: segnali che potrebbero essere prodromi di una nuova accelerazione dei clan in vista dell'anno nuovo, con equilibri di potere che sarebbero in corso di "nuove" definizioni.