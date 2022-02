Spari al corso Garibaldi di Napoli: tre colpi di pistola esplosi contro un 32enne Tre colpi di pistola alle gambe di un 32enne con piccoli precedenti di polizia al Corso Garibaldi: l’uomo ha poi rifiutato il ricovero all’ospedale Pellegrini.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tre colpi di pistola alle gambe sul Corso Giuseppe Garibaldi di Napoli, in pieno centro. Il ferito è un 32enne napoletano, V.U., che ha poi rifiutato il ricovero in ospedale: è stato quindi dimesso dopo le cure del caso dal pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini di Napoli. Stando al racconto del giovane, gli spari sarebbero stati esplosi contro di lui da ignoti, senza apparente motivo, mentre percorreva a piedi il corso Garibaldi.

Una ricostruzione sulla quale gli inquirenti stanno cercando di vederci chiaro: l'uomo si è presentato spontaneamente al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini di Napoli, raccontando la propria versione dei fatti che però non ha del tutto convinto gli inquirenti. Il 32enne, che ha piccoli precedenti di polizia, ha quindi rifiutato il ricovero in ospedale ed ha preferito tornarsene a casa dopo le cure del caso. I proiettili lo hanno raggiunto alle gambe senza causare particolari danni, permettendo ai medici di curarlo in poco tempo. Indagano sulla vicenda i carabinieri della compagnia Stella: si cerca di capire il punto esatto dove gli spari sono avvenuti, anche per capire se eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona possano aver ripreso il tutto. Si cercano anche eventuali ogive sul posto, ma al momento non risulterebbero recuperati neppure i bossoli. Non è il primo episodio del genere negli ultimi giorni: in diverse zone di Napoli si registrano "fibrillazioni" criminali, con agguati e sparatorie, talvolta seguite anche da attentati dinamitardi contro negozi e attività di vario tipo, queste ultime pienamente riconducibili alla criminalità organizzata.