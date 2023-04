Spari a Napoli Est nella notte, 20enne incensurato ferito a San Giovanni a Teduccio Un giovane è stato colpito da un proiettile a una gamba nel Rione Villa; indagini della Polizia, potrebbe essere stato ferito dopo un litigio.

Un ragazzo di 20 anni, incensurato, è stato trasportato all'ospedale dei Pellegrini con una ferita d'arma da fuoco a una gamba nella notte scorsa: gli hanno sparato in strada a San Giovanni a Teduccio, nella periferia Est di Napoli. Il giovane non è stato in grado di fornire elementi utili alle indagini né di spiegare i motivo del ferimento; è verosimile che sia stato colpito a seguito di un litigio i cui contorni sono ora al centro delle indagini.

Il ferimento sarebbe avvenuto all'altezza del civico 114 di via Nuova Villa, all'interno del Rione Villa di San Giovanni a Teduccio, nei pressi del bar gestito dalla famiglia del ragazzo, che a quell'ora era chiuso. Il giovane, che non risulta inquadrato in contesti criminali, è arrivato al Pronto Soccorso dell'ospedale del centro di Napoli intorno alle 3.15; i sanitari hanno appurato che la ferita alla gamba destra presentava sia foro di ingresso sia di uscita, la pallottola lo aveva quindi attraversato; è stato medicato nella notte e dimesso questa mattina ed ha potuto lasciare l'ospedale, le sue condizioni di salute non destano preoccupazione: per lui una prognosi di 10 giorni.

Secondo il racconto del 20enne a sparargli sarebbe stato uno sconosciuto, che si sarebbe avvicinato mentre era in strada e, senza dire nulla né tentare di rapinarlo, avrebbe direttamente sparato, mirando alle gambe. Sul luogo indicato la Polizia di Stato ha rinvenuto delle tracce ematiche. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli; tra le ipotesi ritenute maggiormente probabili, quella di una ritorsione dopo un litigio con dei coetanei della zona, accertamenti sono in corso sia sulla versione del 20enne sia sulle sue frequentazioni.