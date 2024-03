Spari a Castellammare di Stabia, 32enne ferito: ricoverato in codice rosso Un uomo è stato gambizzato nella serata del 9 marzo a Castellammare di Stabia (Napoli); sarebbe avvenuto durante un litigio, ricostruzione in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Avrebbe litigato con alcuni sconosciuti in strada e uno di questi avrebbe tirato fuori una pistola e avrebbe premuto il grilletto, centrandolo a una gamba; versione fornita da C. C., 32enne di Castellammare di Stabia, ricoverato in codice rosso ieri sera nell'Ospedale del Mare di Ponticelli. Il racconto resta per il momento al vaglio degli investigatori, che hanno effettuato i sopralluoghi sul punto indicato e stanno ricostruendo la rete di conoscenze della vittima alla ricerca di riscontri.

Le indagini sono affidate ai poliziotti del commissariato di Castellammare di Stabia, che ieri sera, 9 marzo, sono intervenuti in via Fontanelle, alla periferia del comune del Napoletano. L'area si trova nel rione cosiddetto "Acqua della Madonna", dove gli affari illeciti vengono ritenuti appannaggio della famiglia malavitosa dei Fasano, rivali del clan D'Alessandro, alla quale era legato Alfonso Fontana, il giovane ucciso in strada a Torre Annunziata il 7 febbraio scorso; per quell'omicidio è stato fermato un pregiudicato, secondo una delle ipotesi investigative si sarebbe trattato di una ritorsione per un furto in casa di una parente di un boss di camorra.

Il 32enne è stato prima trasportato nell'ospedale locale e poi trasferito nella struttura di Ponticelli; i medici hanno escluso il pericolo di vita, la pallottola non ha leso organi vitali. La vittima non sarebbe stata in grado di fornire molti elementi sugli aggressori, si sarebbe limitata a parlare di un diverbio scoppiato con sconosciuti per futili motivi. Gli agenti hanno effettuato sopralluoghi e controlli in via Fontanelle alla ricerca di eventuali bossoli o tracce ematiche; l'area del ferimento non sarebbe coperta dalla videosorveglianza.