Spari a Castellammare: arrestato commerciante, aveva una pistola con matricola cancellata

Il luogo degli spari a Castellammare di Stabia (Napoli)

Un commerciante è stato arrestato per gli spari di oggi a Castellammare di Stabia: si tratta del 44enne Francesco Assante, del posto, già noto alle forze dell'ordine. Secondo le risultanze investigative sarebbe stato lui ad esplodere i colpi di pistola nei pressi del suo negozio, "Mr Gelo", al civico 16 di piazzetta Quartuccio, nel centro storico della cittadina del Napoletano. I motivi del gesto sono ancora al vaglio.

I carabinieri sono intervenuti intorno alle 14 di oggi, 23 febbraio, a seguito della segnalazione dei colpi d'arma da fuoco esplosi in strada nel rione Capo Rivo, tra salita Marchese de Turris, via Vincenzo Maria Sarnelli e piazza Quartuccio, Sul posto è stato rinvenuto un bossolo, una ogiva era conficcata in un'automobile parcheggiata. Nel corso delle indagini i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno controllato anche il negozio di surgelati e hanno trovato due colpi inesplosi. Hanno quindi esteso la perquisizione in un box di pertinenza del 44enne e lì hanno trovato l'arma che, verosimilmente, era stata utilizzata poco prima: nell'attività commerciale c'era una pistola calibro 9×19 con matricola cancellata, che è stata sequestrata e verrà sottoposta agli opportuni accertamenti balistici per verificarne l'utilizzo e per cercare di risalire alla provenienza.

Per Assante, accusato degli spari, è stato disposto il trasferimento in carcere. Ancora in corso la definizione della dinamica, i militari sono al lavoro per ricostruire i motivi degli spari e contro chi fossero rivolti; tra le ipotesi ritenute al momento maggiormente verosimili resta quella di un litigio.