Castellammare, spari nel centro storico in pieno giorno, un bossolo recuperato in via de Turris

L’intervento dei carabinieri a Castellammare di Stabia (Napoli) per gli spari in strada

Nel centro storico, tra i negozi, in pieno giorno: si spara a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove colpi di pistola sono stati segnalati all'altezza del civico 1 di salita Marchese de Turris, in corrispondenza dell'incrocio con via Vincenzo Maria Sarnelli e piazza Quartuccio, nel quartiere Capo Rivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia locale, che hanno rinvenuto a terra un bossolo; non si registrano feriti, sull'episodio sono in corso indagini affidate ai militari dell'Arma.

La segnalazione alle 14.00 circa di oggi, 23 febbraio. Giorno feriale, orario in cui la zona è molto trafficata. Sulla ricostruzione sono in corso accertamenti ma, stando a quanto emerso fino ad ora, a sparare sarebbe stata una sola persona, che avrebbe esploso sei o sette colpi senza un obiettivo preciso; quasi tutti i proiettili sarebbero stati sparati verso il cielo, uno si è conficcato in un'automobile.

Il rumore degli spari ha causato il panico nella zona, tra chi si è rapidamente allontanato a piedi e chi, invece, si è rintanato nei negozi. Esclusa l'ipotesi di un agguato, che allo stato attuale sembra remota, l'ipotesi ritenuta tra le maggiormente verosimili è quella di un litigio degenerato: una discussione tra più persone durante la quale uno dei litiganti avrebbe estratto la pistola e fatto fuoco allo scopo di intimidire. Per i rilievi i carabinieri hanno temporaneamente chiuso al traffico salita de Turris e via Coppola; sono stati avviati accertamenti anche per appurare se il momento degli spari sia stato ripreso dalla videosorveglianza, pubblica o privata, attiva nella zona.