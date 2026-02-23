napoli
video suggerito
video suggerito

Castellammare, spari nel centro storico in pieno giorno, un bossolo recuperato in via de Turris

Colpi di pistola sono stati esplosi nel centro storico di Castellammare di Stabia (Napoli); indagano i carabinieri, tra le ipotesi quella di un litigio degenerato.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Nico Falco
0 CONDIVISIONI
L’intervento dei carabinieri a Castellammare di Stabia (Napoli) per gli spari in strada
L’intervento dei carabinieri a Castellammare di Stabia (Napoli) per gli spari in strada

Nel centro storico, tra i negozi, in pieno giorno: si spara a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove colpi di pistola sono stati segnalati all'altezza del civico 1 di salita Marchese de Turris, in corrispondenza dell'incrocio con via Vincenzo Maria Sarnelli e piazza Quartuccio, nel quartiere Capo Rivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia locale, che hanno rinvenuto a terra un bossolo; non si registrano feriti, sull'episodio sono in corso indagini affidate ai militari dell'Arma.

La segnalazione alle 14.00 circa di oggi, 23 febbraio. Giorno feriale, orario in cui la zona è molto trafficata. Sulla ricostruzione sono in corso accertamenti ma, stando a quanto emerso fino ad ora, a sparare sarebbe stata una sola persona, che avrebbe esploso sei o sette colpi senza un obiettivo preciso; quasi tutti i proiettili sarebbero stati sparati verso il cielo, uno si è conficcato in un'automobile.

Il rumore degli spari ha causato il panico nella zona, tra chi si è rapidamente allontanato a piedi e chi, invece, si è rintanato nei negozi. Esclusa l'ipotesi di un agguato, che allo stato attuale sembra remota, l'ipotesi ritenuta tra le maggiormente verosimili è quella di un litigio degenerato: una discussione tra più persone durante la quale uno dei litiganti avrebbe estratto la pistola e fatto fuoco allo scopo di intimidire. Per i rilievi i carabinieri hanno temporaneamente chiuso al traffico salita de Turris e via Coppola; sono stati avviati accertamenti anche per appurare se il momento degli spari sia stato ripreso dalla videosorveglianza, pubblica o privata, attiva nella zona.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
La famiglia di Domenico: "È stato omicidio volontario". Sequestrato diario di perfusione
Gli indagati salgono a 7: c'è anche una dirigente medico del Monaldi
La mamma di Domenico: "Se me lo tenevo a casa, oggi stava qua"
La cronistoria degli errori che hanno portato alla morte del bimbo al Monaldi
Il Monaldi ammette: "Manca un protocollo interno per trapianto"
L'amore di Napoli per Domenico, al Monaldi altarino con centinaia di biglietti: "Figlio di tutti noi"
La commissione regionale Sanità chiede un confronto a Fico. Ma avverrà dopo le indagini
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views