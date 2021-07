Spari a Castel Volturno durante la festa sul lido: reagisce alla rapina, 19enne ferita Una 19enne e un 24enne sono stati feriti a colpi di pistola domenica notte a Castel Volturno, in provincia di Caserta; la ragazza ha riferito ai carabinieri di avere reagito a una rapina mentre era sulla pista da ballo, il criminale avrebbe aperto il fuoco esplodendo diversi proiettili. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Avrebbe reagito a un tentativo di rapina, cercando di bloccare il criminale che le aveva appena strappato la collanina dal collo mentre ballava, e avrebbe così scatenato la violenta ritorsione: una sparatoria sulla pista da ballo, con i proiettili che avrebbero raggiunto lei e un altro giovane. È quello che ha raccontato ai carabinieri una 19enne, arrivata al Pronto Soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno (Caserta) nella notte tra sabato e domenica.

La ragazza era stata colpita da una pallottola alla coscia destra, non è in pericolo di vita. Nello stesso Pronto Soccorso è arrivato anche l'altro giovane, un 24enne, che invece è stato raggiunto da un colpo al tallone; anche per lui prognosi di pochi giorni. I due ragazzi feriti hanno riferito di non conoscersi, ma di trovarsi sullo stesso lido balneare. In ospedale sono intervenuti i carabinieri, che hanno ascoltato le due vittime e hanno avviato le indagini.

Stando a quanto raccontato dalla 19enne, la sparatoria sarebbe avvenuta su un lido di Castel Volturno durante una serata, nella notte tra sabato e domenica scorsi. La giovane ha detto che, mentre stava ballando sulla pista, è stata aggredita da uno sconosciuto che le ha strappato la collanina e ha cercato di fuggire. Lei a quel punto ha reagito, ha provato a bloccarlo, ma l'uomo ha estratto una pistola e ha esploso diversi colpi, senza curarsi delle tante persone che si trovavano a pochi metri. Uno dei proiettili ha colpito la 19enne, un altro il 24enne; solo per un caso fortuito le pallottole non hanno colpito altre persone e non hanno causato ferite gravi. Subito dopo la sparatoria il criminale sarebbe riuscito a dileguarsi, approfittando del caos generato.