Spari a Bagnoli, sei colpi di pistola contro un locale a Coroglio L’episodio si è verificato nella notte, quando il locale era chiuso: sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato, che hanno ascoltato la testimonianza del proprietario, il quale ha riferito di non aver mai ricevuto minacce. Sono sei i colpi di pistola che sono stati esplosi contro il locale.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Il rumore sordo di sei piccole esplosioni, sei colpi di pistola, ha squarciato la notte di via Coroglio, a Bagnoli, periferia occidentale di Napoli. Obiettivo dell'ennesimo raid notturno è stato uno dei tanti locali che sorgono sul litorale partenopeo: fortunatamente, l'episodio si è verificato in piena notte, quando il locale era chiuso. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Bagnoli della Polizia di Stato, che hanno accertato come contro l'attività commerciali siano stati esplosi sei colpi d'arma da fuoco. I poliziotti hanno ascoltato il proprietario del locale, che ha riferito di non aver mai ricevuto minacce.

Tra il porto e il lungomare, invece, precisamente in via Acton, qualche notte fa un giovane di 20 anni è stato ferito alla gamba da un colpo d'arma da fuoco. Soccorso dai sanitari del 118, il 20enne è stato trasportato all'ospedale Loreto Mare, dove le sue condizioni di salute sono state giudicate non gravi. Sulla vicenda indagano gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Napoli, che hanno ascoltato la testimonianza del giovane: ai poliziotti, il 20enne ha raccontato di essere stato affiancato da due sconosciuti a bordo di uno scooter, uno dei quali gli ha sparato un solo colpo alla gamba. La vittima non ha fornito elementi utili all'identificazione dei responsabili dell'aggressione.