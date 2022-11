Sparatoria tra polizia e rapinatori nell’Avellinese, ferito uomo al balcone Assalto alle poste a Montoro (Avellino) con scontro a fuoco tra rapinatori e polizia; ferito un uomo affacciato al balcone di casa sua.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Quattro arresti e due feriti, dei quali un uomo che si trovava affacciato al balcone di casa sua ed è stato raggiunto da una pallottola vagante. È il bilancio della sparatoria tra rapinatori e poliziotti che si è consumata questa mattina nel pieno centro di Montoro, in provincia di Avellino, durante un tentativo di assalto all'ufficio postale. La banda è stata intercettata da una pattuglia mentre si accingeva a irrompere, ne è nato un conflitto a fuoco durato diversi minuti.

I criminali, secondo una prima ricostruzione, erano appostati nei pressi della villa comunale di Montoro in attesa dell'apertura dell'ufficio postale. Mancavano pochi minuti alle 8:30 quando si sono diretti verso la filiale. Proprio in quel momento stava transitando la pattuglia, impegnata nei servizi di controllo del territorio di routine. Gli agenti hanno notato i movimenti del gruppo e, capendo che era in corso una rapina, sono rapidamente intervenuti per cercare di bloccarli.

Lo scontro a fuoco è durato alcuni minuti, durante i quali uno dei rapinatori è rimasto ferito. Una colpo di rimbalzo, non si sa se esploso dai poliziotti o dai rapinatori, ha raggiunto un uomo che era nella sua abitazione, affacciato al balcone, ferendolo di striscio; medicato, le sue condizioni non sono gravi. La sparatoria si è conclusa con l'arresto dei quattro rapinatori.