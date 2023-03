Sparatoria in strada ad Ercolano: 28enne in ospedale, 40enne in commissariato Sparatoria in strada stamattina ad Ercolano (Napoli), per motivi non ancora chiari; un 28enne in ospedale, un 40enne portato in commissariato.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un litigio tra due uomini in strada è sfociato in sparatoria questa mattina ad Ercolano, in provincia di Napoli. Protagonisti un 28enne, rimasto ferito e ricoverato in ospedale, e un 40enne, portato in commissariato; entrambi sono già noti alle forze dell'ordine, la loro posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Sono intervenuti Carabinieri e Polizia di Stato, non è ancora stata accertata la dinamica ma pare che fossero entrambi armati.

I colpi di pistola sono stati esplosi in via Mare, stradina che collega il corso Umberto I e il corso Resina e costeggia diverse aree residenziali. Non è chiaro, al momento, se all'origine della discussione ci siano stati motivi di viabilità o se i due si conoscessero e i motivi siano quindi da ricercare in questioni personali. Fatto sta che, secondo la prima, sommaria ricostruzione su cui stanno lavorando le forze dell'ordine, i due sarebbero arrivati alle mani ed entrambi avrebbero estratto la pistola e fatto fuoco.

Il 28enne, ferito, è stato portato all'ospedale Maresca di Torre del Greco; i medici hanno escluso il pericolo di vita, è stato medicato e dimesso poco dopo. Il 40enne, identificato dalle forze dell'ordine, è stato accompagnato in commissariato e in queste ore gli agenti lo stanno ascoltando.