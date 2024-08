video suggerito

Sparatoria in centro a Torre Annunziata, 21enne colpito alle gambe finisce in ospedale Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Castellammare. Indaga la Polizia di Stato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sparatoria in centro a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 21 anni, originario del comune oplontino, è rimasto ferito alle gambe da colpi di arma da fuoco. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era in strada, quando, attorno alle ore 19,00 di oggi, martedì 27 agosto 2024, è stato ferito da colpi d’arma da fuoco agli arti inferiori. Non si hanno ulteriori dettagli, al momento, sulla dinamica di quanto accaduto, né su chi abbia sparato.

Il 21enne ferito in ospedale a Castellammare

Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Torre Annunziata. Il ferito è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza presso l’ospedale di Castellammare di Stabia, dove si trova attualmente ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto si è recato anche il personale della Polizia di Stato per acquisire gli elementi utili all'indagine.

Le indagini della Polizia di Torre Annunziata

Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, il 21enne sarebbe stato colpito alle ore 19 circa presso una della vie del centro cittadino di Torre Annunziata. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione ad opera del commissariato di Torre Annunziata. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di individuare e identificare chi possa aver esploso i colpi e quale possa essere stato il suo itinerario, prima e dopo la fuga. Gli investigatori stanno cercando anche eventuali testimoni dell'accaduto.