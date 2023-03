Sparatoria in un circolo ricreativo nel Napoletano: ferito un 50enne, arrestato un uomo Una sparatoria si è verificata in un circolo ricreativo a Raccarainola, nella provincia di Napoli: i carabinieri hanno arrestato una persona.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una sparatoria si è verificata nel pomeriggio di oggi, martedì 28 marzo, in un circolo ricreativo a Roccarainola, nella provincia di Napoli. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, un uomo di 50 anni è rimasto ferito, mentre, come hanno reso noto i carabinieri, una persona è stata arrestata per la sparatoria; si tratta di un uomo di 49 anni.

La sparatoria nata in seguito a una lite

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, all'esterno del circolo ricreativo sarebbe nata una lite tra il 49enne e il proprietario, un uomo di 52 anni del posto. Tra le parole si è passati presto ai fatti e il 49enne, impugnata una pistola, ha sparato quattro volte verso il 52enne, miracolosamente illeso; uno dei proiettili ha però ferito alla gamba un 50enne, intervenuto per sedare la lite.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nola, che hanno arrestato il 49enne: sul posto è stata rinvenuta la pistola utilizzata per la sparatoria, calibro 7,65 con tre cartucce nel caricatore; in casa dell'uomo i militari hanno rinvenuto e sequestrato altre 63 cartucce calibro 7,65, 5 grammi di marijuana, 7 coltelli, 6 pugnali, 1 mazza da baseball, 1 machete, 1 katana, 6 dosi di metadone.

Leggi anche Sparatoria in una chiesa di Amburgo: almeno 6 morti e 24 feriti

Il 49enne è stato portato in carcere: è accusato di tentato omicidio e porto illegale di armi. Il 50enne ferito è stato trasportato all'ospedale di Nola: non sarebbe in pericolo di vita. Ancora sconosciuti i motivi della lite che hanno poi portato alla sparatoria.