Sparano per rubare una collanina d'oro: notte di paura nel cuore di Napoli Questa notte, in via Foria, malviventi hanno tentato di rapinare una collanina d'oro a una persona: nel tentativo, uno dei malviventi ha sparato.

A cura di Valerio Papadia

Notte di paura in via Foria, nel cuore di Napoli, dove due persone sono state vittima di una tentata rapina. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, i due malcapitati stavano percorrendo la lunga strada che collega piazza Cavour e piazza Carlo III quando sono stati avvicinati dai malviventi, che hanno tentato di strappare una collanina d'oro che uno dei due indossava al collo.

La rapina però è fallita. Così, prima di darsi alla fuga, uno dei rapinatori ha esploso un colpo d'arma da fuoco: fortunatamente, il proiettile non ha colpito nessuna delle due vittime della tentata rapina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno effettuato i rilievi del caso, rinvenendo sull'asfalto un bossolo 7,65 millimetri, che è stato sequestrato. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per fare piena luce sulla dinamica di quanto accaduto questa notte in via Foria e per risalire all'identità dei malviventi.