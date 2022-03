Spara contro la caserma dei carabinieri a Maiori, poi si costituisce: arrestato Ha aperto il fuoco con un fucile contro la caserma dei carabinieri, poi si è costituito. La vicenda a Maiori, protagonista un uomo della vicina Tramonti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Spara colpi di fucile contro la caserma dei carabinieri, poi si costituisce. Il tutto nell'arco di poche ore la scorsa notte a Maiori, nel Salernitano. Protagonista è un uomo originario della vicina Tramonti, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici: l'uomo è stato dichiarato in arresto e al termine degli accertamenti ancora in corso potrebbe essere giudicato per direttissima al Tribunale di Salerno.

La vicenda attorno a mezzanotte

Da come ricostruito, l'uomo si sarebbe recato poco dopo la scorsa mezzanotte davanti alla caserma dei carabinieri di Maiori di via degli Orti, in pieno centro, ed avrebbe iniziato ad esplodere diversi colpi di fucile contro l'ingresso. Non si registrano feriti, ma i colpi hanno danneggiato il citofono esterno. A quel punto, l'uomo si è allontanato verso il lungomare di Maiori, poco distante, avvisando tuttavia i militari dell'Arma di quello che aveva fatto e che lo avrebbero trovato lì. I carabinieri, giunti immediatamente sul posto, lo hanno arrestato: l'uomo non ha posto resistenza.

Esclusa al momento la pista terroristica

Per lui sono diversi i capi d'accusa, tutti pesantissimi: porto abusivo di armi e munizioni, detenzione illegale di armi, danneggiamento aggravato. Non sono invece chiari i motivi del gesto: pare esclusa la pista eversiva e terroristica, il gesto potrebbe essere stato compiuto nel non pieno possesso delle proprie facoltà. Ma si tratta di mere ipotesi sulle quali si sta cercando di fare luce. La Procura di Salerno, che sta coordinando le indagini, non esclude alcuna pista. Rilievi in corso anche in queste ore, si cerca anche di analizzare le immagini degli impianti di videosorveglianza esterni alla caserma.