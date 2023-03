Spaccio nell’autolavaggio nel centro di Napoli: 4 arresti, trovati 8 chili di marijuana Blitz in un autolavaggio del centro di Napoli: i poliziotti hanno arrestato 4 persone e sequestrato 8 chili di marijuana, la droga nascosta anche nelle auto.

A cura di Nico Falco

Una donna che arriva in un autolavaggio nel centro di Napoli, un ragazzo che si guarda intorno e le consegna qualcosa, lei che subito dopo si allontana. Scene che, ad un occhio ben allenato, fanno subito pensare allo spaccio di droga. E la conferma è arrivata in pochi minuti, quando gli agenti hanno fermato la vettura: nell'abitacolo un involucro con 21 grammi di marijuana. É partita così l'operazione che ha portato, ieri mattina, all'arresto di quattro persone e al sequestro di quasi 8 chili di marijuana.

L'attività si trova in via San Cosmo Fuori Porta Nolana, a ridosso della zona delle Case Nuove. I poliziotti della Squadra Mobile e del commissariato Vicaria-Mercato, impegnati in un servizio mirato di contrasto allo spaccio di stupefacenti, erano appostati nelle vicinanze quando hanno assistito allo scambio: mentre due persone si guardavano intorno in strada, un terzo è andato in un'abitazione per poi tornare subito dopo e consegnare l'involucro alla donna. L'automobilista è stata fermata poco distante, in via Galileo Ferraris, e trovata in possesso della droga.

Col supporto di un cane antidroga della Guardia di Finanza i tre uomini che erano nell'autolavaggio sono stati controllati, e trovati in possesso di 305 euro, e in alcune auto sono stati trovati diversi involucri contenenti marijuana; in una cassette metallica, infine, sono stati rinvenuti 4.390 euro. Gli agenti hanno quindi controllato l'abitazione dove avevano visto andare l'uomo che aveva consegnato la droga, risultata utilizzata da un'altra persona, e vi hanno trovato circa 7.7 chili di marijuana, un bilancino di precisione, un taglierino e materiale vario per il confezionamento delle dosi. S.C., A.E., V.S. e M.S., tutti napoletani, tre dei quali con precedenti di polizia, sono stati arrestati per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.