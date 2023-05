Spaccio di droga e cellulari introdotti nel carcere di Salerno: arrestate 52 persone Sono 56, in totale, le persone indagate: l’accusa è quella di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e all’introduzione in carcere di telefoni cellulari.

A cura di Valerio Papadia

All'alba di oggi, giovedì 25 maggio, gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Polizia Penitenziaria stanno eseguendo 56 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti accusati di spaccio di droga e introduzione di cellulari all'interno del carcere di Salerno. Di queste, sono 52 le persone arrestate: i provvedimenti, emessi dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, sono per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per associazione a delinquere finalizzata all'introduzione di telefoni cellulari, reati commessi, come detto, all'interno della casa circondariale salernitana.

Come rende noto, ancora, la Procura della Repubblica di Salerno, in 56 soggetti sono indagati anche per molteplici altri reati commessi in favore delle varie organizzazioni criminali alle quali appartengono, reati anche in questo caso tutti commessi all'interno del carcere di Salerno, che però non sono stati specificati. I dettagli dell'operazione, che come detto è scattata alle prime luci di questa mattina, saranno resi noti nelle prossime ore.