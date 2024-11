video suggerito

Spacciatore scappa sulla bici elettrica, preso dopo inseguimento in piazza Garibaldi Un 32enne senegalese è stato arrestato dalla Polizia sul corso Novara: aveva diverse dosi di droga e si muoveva su una bicicletta elettrica rubata.

A cura di Nico Falco

I poliziotti lo avevano visto mentre cedeva degli stupefacenti a un cliente ma, quando si sono avvicinati, lui è stato rapido a inforcare la bicicletta elettrica e, pedalata dopo pedalata (e assistito dal motorino), ha tentato di scappare; è stato inseguito e bloccato poco dopo e il veicolo è risultato rubata: oltre che di detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale, dovrà rispondere anche di ricettazione. In manette un 32enne senegalese, arrestato nel pomeriggio di sabato, 2 novembre, in zona piazza Garibaldi, nel centro di Napoli.

La pattuglia del commissariato Vasto-Arenaccia, impegnata nei controlli di routine, mentre percorreva via Milano ha notato il 32enne che consegnava qualcosa ad un'altra persona in cambio di denaro; alla vista dell'automobile della Polizia l'uomo ha infilato tutto nelle tasche ed è scappato sulla bicicletta elettrica. Ne è nato un inseguimento che si è protratto fino in corso Novara, dove il sospettato, dopo una serie di manovre pericolose tra i passanti e gli automobilisti, è stato finalmente bloccato. È stato controllato e nelle tasche aveva 23 involucri di eroina, una dose di marijuana e 235 euro in banconote di vario taglio, anche queste finite sotto sequestro in quanto ritenute provento della vendita di droga.

Gli agenti hanno effettuato controlli anche sulla bicicletta elettrica e hanno scoperto che era stata rubata nel settembre 2023 ad Avellino; il 32enne, irregolare sul territorio nazionale, è stato quindi arrestato per la droga e denunciato per ricettazione relativamente alla bici, che dopo le formalità di rito è stata restituita al legittimo proprietario.