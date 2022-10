Spacciatore di cocaina, consegne in scooter al Vomero . E percepiva ogni mese il Reddito di Cittadinanza Spacciatore in scooter trovato con dosi di cocaina pronte da cedere ai suoi clienti. Da controlli è risultato anche percettore del reddito di cittadinanza.

A cura di Redazione Napoli

Pusher col reddito di cittadinanza scoperto al Vomero dai carabinieri che hanno bloccato quest'uomo, un 59enne già noto alle forze dell’ordine e oggi accusato di spaccio.

I militari dell’Arma, in servizio a bordo di uno scooter tra le strade del quartiere, hanno sorpreso l’uomo in via Andrea da Salerno mentre cedeva 2 dosi di cocaina ad un suo coetaneo. Si tratta della zona di fronte allo stadio Collana, di fronte ad una scuola e lì dove spesso si radunano anche i riders la sera per attendere le chiamate e recarsi ai ristoranti per prelevare il cibo ordinato.

Lo spacciatore, perquisito, è stato trovato in possesso di altri tre involucri contenente dosi di coca nella stessa quantità, è possibile dunque che il pusher dovesse fare ‘il giro' fra i consumatori abituali suoi clienti che abitano in zona. L’uomo è in attesa di giudizio, ma i carabinieri hanno rilevato sul suo conto un altro particolare: da accertamenti anagrafici incrociati, è risultato anche percettore del sussidio di cittadinanza e per questo motivo i carabinieri lo hanno segnalato all’Inps per i provvedimenti del caso. È chiaro che l'assegno di reddito gli sarà revocato.