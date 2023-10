Spaccia droga per strada insieme al figlio di 16 anni: entrambi arrestati a Marano Padre e figlio – minorenne – sono stati sorpresi dai carabinieri in possesso di droga e contanti, ritenuti provento dell’attività illecita: per entrambi sono scattate le manette.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

A un osservatore poco attento, poteva sembrare un classico momento padre-figlio, una passeggiata per strada per rafforzare il rapporto. Ai carabinieri, però, è apparso subito chiaro che quell'uomo e suo figlio minorenne si trovavano in strada a compiere un'attività non proprio legale: a Marano, nella provincia di Napoli, i militari dell'Arma hanno arrestato Valentino Esposito e suo figlio di 16 anni, sorpresi a spacciare droga.

I carabinieri della Sezione Operativa della locale compagnia notano i due in via Paolo Borsellino: il loro atteggiamento è sospetto e allora decidono di intervenire. Esposito e suo figlio vengono così controllati e poi perquisiti: i due sono stati trovati in possesso di 34 dosi di marijuana e 13 stecchette di hashish, oltre a 50 euro, ritenuti provento dell'attività illecita.

Entrambi sono così stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio: Esposito è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio, mentre per il figlio 16enne si sono aperte le porte del Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei.