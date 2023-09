Spaccia cocaina nel suo negozio di abbigliamento: arrestato 49enne nel Casertano Durante una perquisizione nel negozio, a Grazzanise, i carabinieri hanno rinvenuto la droga, che il titolare spacciava nell’esercizio commerciale.

A cura di Valerio Papadia

Una grande sorpresa quella dei carabinieri che, oltre alla merce che abitualmente vendeva, vale a dire vestiti, hanno rinvenuto anche della cocaina, che l'uomo spacciava nel suo negozio di abbigliamento a Grazzanise, nella provincia di Caserta: per questo, il titolare dell'attività commerciale, un uomo di 49 anni, è stato arrestato.

La scoperta è stata effettuata nella serata di ieri, mercoledì 20 settembre, dai carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, impegnati in una serie di controlli antidroga nella città del Casertano e nei comuni limitrofi. Giunti a Grazzanise, i militari dell'Arma hanno controllato un negozio di abbigliamento: in un mobile sotto la cassa e in un marsupio poco distante, i carabinieri hanno rinvenuto 100 grammi di cocaina, confezionati in involucri di cellophane.

I militari hanno così deciso di estendere la perquisizione anche all'abitazione del 49enne: nel serbatoio della stufa a pellet che c'era in casa, i carabinieri hanno così scoperto 300 grammi di hashish e 5.485 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Al termine delle operazioni, il 49enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: l'uomo è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.