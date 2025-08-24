Sotto il sedile dell’auto 800 grammi di cocaina e 5mila euro, arrestato a Scampia

La Polizia ha arrestato un 40enne a Scampia: fermato per un controllo, in auto aveva 800 grammi di cocaina e 5mila euro in contanti.

Si stava muovendo tra le strade di Scampia con un carico decisamente prezioso: sotto il sedile aveva infilato una busta con dentro 800 grammi di cocaina. Un quantitativo decisamente troppo alto per lo spaccio da strada: probabile che la stesse portando in un nascondiglio o che fosse imminente una compravendita. È incappato, però, in un controllo delle forze dell'ordine: è finito così in manette un 40enne napoletano, arrestato nella mattinata di ieri, 23 agosto, dalla Polizia di Stato; dovrà rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L'uomo, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato intercettato lungo via Vicinale Tavernola a San Pietro, primo tratto della strada che congiunge il quartiere napoletano col vicino comune di Mugnano. A fermarlo, gli agenti del commissariato di Scampia. Dopo il controllo sulle generalità e dei documenti dell'auto, i poliziotti hanno deciso di procedere con accertamenti più approfonditi. L'hanno fatto scendere e sono passati a ispezionare l'automobile. E così, sotto il sedile del guidatore, hanno trovato la busta: conteneva gli 800 grammi di cocaina, divisi in cinque involucri, e 5mila euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per il 40enne sono scattate le manette.

Sulla provenienza dello stupefacente sono in corso accertamenti. Vista la quantità, è verosimile che fosse stata appena acquistata o in procinto di essere venduta, ipotesi che potrebbe trovare riscontro anche nella presenza dei soldi contanti trasportati insieme. Una volta rivenduta al dettaglio nelle piazze di spaccio, la cocaina sequestrata avrebbe fruttato qualcosa come cinquantamila euro.