Sospetta infezione da Anisakis, mangia salmone crudo al ristorante: ricoverato in ospedale a Napoli È un uomo il paziente colpito da un sospetto caso di infezione da verme Anisakis dopo aver mangiato pesce crudo in un ristorante di Soccavo a Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un esemplare di Anisakis / immagine di repertorio

Un uomo ha mangiato salmone marinato in un ristorante di pesce di Soccavo, a Napoli, ed è stato ricoverato in ospedale con una sospetta infezione da verme Anisakis, un parassita delle vie gastrointestinali. L'episodio è accaduto negli scorsi giorni. Nella giornata di venerdì 17 gennaio, i carabinieri dei Nas e gli ispettori dell'Asl Napoli 1 Centro si sono recati nel ristorante, il Golden Fish di via Epomeo per controlli, al termine dei quali l'attività è stata sospesa.

Il paziente colto da dolori, ricoverato al Cotugno di Napoli

Il malcapitato, poco dopo la cena, è stato colto da dolori e trasportato urgentemente all'Ospedale "Antonio Cardarelli" di Napoli e da qui all'ospedale Cotugno, specializzato in malattie infettive, e afferente all'Ospedale dei Colli. Gli è stata eseguita una gastroscopia e sono stati prelevati campioni fecali e di secreto gastrico. Sono in corso le analisi per accertare la patologia e se si tratti effettivamente di Anisakis. L'uomo è stato poi dimesso dal nosocomio partenopeo ed è attualmente assistito a domicilio, come riporta Il Mattino.

L'avviso di Asl e ristorante: "Se avete questi sintomi, chiamate il medico"

Dopo l'ispezione, il ristorante, in collaborazione con l'Asl, come anticipato da Fanpage.it, ha emesso un avviso per i clienti che hanno mangiato nel locale negli ultimi giorni. L'infezione da Anisakis può provocare seri problemi fisici, come nausea, vomito, dolore addominale, diarrea, sangue o muco nelle feci o febbre lieve, ma che non è letale. L'Asl ha invitato i clienti del ristorante che vi abbiano mangiato salmone marinato nei giorni 13, 14, 15 e 16 gennaio 2025 e abbia manifestato o sviluppi sintomi gastrointestinali acuti a rivolgersi immediatamente al medico di Medicina Generale, Guardia Medica o Pronto Soccorso. Al momento, non ci sono altre segnalazioni e nessuno si è presentato ai presidi sanitari di prossimità e ospedalieri.