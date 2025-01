video suggerito

Napoli, sospetta infezione da verme Anisakis al ristorante di pesce: diramata allerta ai clienti Sospetta infezione da verme Anisakis al ristorante di pesce di Napoli. Ispezione di Nas e Asl. Allarme per chi ha mangiato in alcuni giorni di gennaio 2025.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Sospetta infezione da Anisakis al ristorante di pesce Golden Fish di Soccavo, a Napoli, dove c'è stata oggi, venerdì 17 gennaio 2025, a quanto apprende Fanpage.it, un'ispezione dei carabinieri dei Nas e degli ispettori dell'Asl Napoli 1 Centro. L'Anisakis è un verme parassita che può trovarsi nel pesce, soprattutto se non abbattuto. L'infezione può provocare seri problemi fisici, come nausea, vomito, dolore addominale, diarrea, sangue o muco nelle feci o febbre lieve, ma che non è letale. Il ristorante ha diramato una nota di allerta per i clienti che hanno mangiato negli ultimi giorni. Nel caso si avvertano sintomi simili, l'Asl di Napoli consiglia di rivolgersi al medico di Medicina Generale, Guardia Medica o Pronto Soccorso.

L'avviso del ristorante per i clienti che hanno mangiato in questi giorni

Il ristorante Golden Fish di Soccavo, in una nota, scrive:

A seguito del verificarsi di un caso di sospetta infezione da Anisakis (parassita delle vie gastrointestinali) si consigliano quanti abbiano consumato salmone marinato presso il ristorante "Golden Fish", sito in Via dell'Epomeo, 322, nei giorni 13, 14, 15 e 16 gennaio 2025 e abbiano manifestato o sviluppino nausea, vomito, dolore addominale, diarrea, sangue o muco nelle feci o febbre lieve, di rivolgersi al proprio MMG (Medico di Medicina Generale) o, in alternativa, alla Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) o al Pronto Soccorso specificando che trattasi di "cliente ristorante Golden Fish sino in via dell'Epomeo n°322 Napoli" ovvero al Servizio Epidemiologia Asl Napoli 1 Centro ai seguenti numeri : 3386140714 (nei giorni Sabato, Domenica, festivi e dopo le 20.00) 0812547318-0812547489-0812549004 negli altri giorni.