Sorrento ferma le carrozze trainate dai cavalli nelle ore più calde: “Basta far soffrire gli animali” Disposto il divieto di circolazione per le carrozzelle trainate dai cavalli sul territorio sorrentino, nelle ore più calde della giornata. Lo stop vale dalle ore 12.30 alle 15.30.

A cura di Redazione Napoli

Dopo segnalazioni e proteste, anche il Comune di Sorrento dice basta e regolamenta gli orari delle carrozzelle trainate da cavalli, tradizionale mezzo di trasporto amatissimo dai turisti. Divieto di circolazione, sul territorio sorrentino, nelle ore più calde della giornata, per le carrozzelle: è quanto prevede un'ordinanza sindacale emanata per garantire il benessere animale, in occasione dell'innalzamento delle temperature di questi giorni.Il provvedimento sarà in vigore fino al 15 settembre prossimo, dalle ore 12.30 alle 15.30, e dispone che, tra un giro turistico e il successivo, si effettui una sosta di riposo di almeno 15 minuti.

Si legge nelle motivazioni all'atto:

Nello specifico, si tiene conto che il cavallo, per le sue caratteristiche fisiche e fisiologiche, è un animale particolarmente sensibile alle temperature elevate: pertanto, a causa delle eccezionali e frequenti ondate di calore, sussiste la necessità di disporre di misure urgenti di salvaguardia al fine di tutelarne la salute.

Nei giorni scorsi numerosissimi attivisti del mondo animalista, fra i quali quelli del Wwf, avevano chiesto al sindaco Massimo Coppola di ridurre l’orario di esercizio dell’attività delle carrozze, evitando che i cavali potessero andare in giro nelle ore della canicola a 40 gradi. In particolare le segnalazioni si concentravano sulle tradizionali carrozzelle, che stazionano in piazza Tasso a Sorrento.