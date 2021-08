Sorrento, bando di sostegno 2021 per le famiglie disagiate: stanziati 350mila euro Il Comune di Sorrento (Napoli) ha stanziato 350mila euro per il bando a sostegno delle famiglie disagiate 2021. Previsto un ulteriore bonus (200 euro a famiglia) per i nuclei familiari in cui è presente un minore di età inferiore a 4 anni. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 15 settembre 2021.

A cura di Nico Falco

Il Comune di Sorrento ha stanziato 350mila euro per il Bando di sostegno in favore delle famiglie disagiate per l'anno 2021. Destinatari del supporto economico, le famiglie residenti nel comune del Napoletano che, anche a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, versino in condizioni economiche svantaggiate. Il contributo verrà erogato in una soluzione unica, per ogni nucleo familiare in possesso dei requisiti.

Per accedere al bando è necessario essere in possesso di un modello ISEE ordinario o corrente che non superi i 15mila euro, sono previsti bonus per le famiglie che, oltre a rientrare nei requisiti, abbiano figli piccoli (il bonus è da intendersi per nucleo familiare e non per ogni figlio minore). "Abbiamo fortemente voluto – spiega il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola – anche l'inserimento di un bonus aggiuntivo di 200 euro per ciascun nucleo familiare in possesso dei requisiti e con almeno un componente di età inferiore a 4 anni. È una misura importate a favore delle famiglie con bambini – prosegue il Primo Cittadino – per sostenere la natalità e contribuire alla crescita ed al benessere della nostra città".

Le domande potranno essere presentate fino al 15 settembre 2021. Ulteriori informazioni, requisiti e modalità di partecipazione al bando di sostegno sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Sorrento, all'indirizzo www.comune.sorrento.na.it, dove è stata inserita (a questo link) una sezione dedicata con moduli e il testo integrale dell'avviso pubblico. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo, specifica l'Amministrazione, verranno inviati alla Guardia di Finanza per i controlli del caso.