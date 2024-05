video suggerito

Sorpreso a vendere droga, arrestato il rapper Blitz Gacha a Mondragone Il rapper 24enne già noto alle forze dell’ordine sorpreso dai carabinieri mentre vendeva droga a Mondragone: arrestato, è in carcere a Santa Maria Capua Vetere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un giovane rapper di 24 anni è stato arrestato questa mattina a Mondragone, nei palazzi chiamati Cirio, dai carabinieri: si tratta del rapper Blitz Gacha, 24enne di origini tunisine, che dovrà rispondere di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il 24enne si trova ora presso presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, mentre la droga ritrovata è stata posta sotto sequestro dai carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Mondragone, intervenuti poco dopo le 18 di ieri, martedì 28 maggio.

Ad insospettire i militari dell'Arma è stato il via vai di persone, per lo più tossicodipendenti, dallo stabile dove vive il 24enne. Arrivati con abiti civili, i militari hanno sorpreso tre giovani che così, non sapendo fossero carabinieri, gli hanno intimato di rispettare la fila, in quanto loro erano in attesa di ricevere la droga per la quale avevano giù pagato ad un altro ragazzo, salito di sopra per prendere la "merce". Presentatisi quindi come carabinieri, hanno bloccato i giovani e sono saliti al piano di sopra, dove hanno sorpreso nel corridoio il rapper 24enne con in mano due involucri termosaldati contenenti dosi di cocaina e crack. Nell'appartamento è stato invece trovato un borsello di colore nero, con due smartphone con relative sim, diverso materiale per confezionamento delle dosi, 260 euro in contanti ed una forbice da cucina con manico in plastica. Quest'ultima apriva un altro appartamento con all'interno un mobiletto con dosi di crack e cocaina, due tocchetti di hashish e tre bilancini di precisione. Tutto sequestrato dai militari dell'Arma, che hanno poi arrestato il rapper.