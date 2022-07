Sorpreso a gettare dei mobili per strada: incivile multato e obbligato a raccogliere i rifiuti Accade a Qualiano, nella provincia di Napoli, dove un uomo è stato sorpreso, grazie alle telecamere installate dal Comune, a smaltire alcuni mobili per strada.

A cura di Valerio Papadia

Credeva che, nonostante fosse giorno, sarebbe passato inosservato mentre, in una strada abbastanza isolata, abbandonava alcuni mobili. E invece ha pagato a caro prezzo la sua inciviltà: multato, è stato anche costretto a tornare sul "luogo del delitto", a caricare nuovamente in auto i mobili abbandonati e a smaltirli correttamente. Accade a Qualiano, nella provincia di Napoli, dove grazie alle telecamere posizionate dall'amministrazione comunale, l'incivile non è passato inosservato ed è stato sorpreso a gettare i rifiuti a poche centinaia di metri dalla sua abitazione: grazie alle immagini, l'uomo non solo è stato identificato e denunciato, ma anche costretto a riprendersi i rifiuti e a smaltirli presso un'isola ecologica.

A rendere nota la vicenda è stato, attraverso Facebook, proprio il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, che ha pubblicato anche il video in cui si vede l'uomo gettare i rifiuti a bordo strada. "Grazie alle telecamere trappola ed ai carabinieri, sulla strada di collegamento tra Pozzo nuovo e la grande viabilità, abbiamo beccato l’ennesimo incivile che contribuisce alla filiera criminale della terra dei fuochi, che inizia con l’abbandono dei rifiuti e si conclude con quei roghi tossici, causa dei tumori che imperversano nelle nostre zone" ha scritto il primo cittadino.

Il sindaco De Leonardis ha poi rivolto anche un appello ai suoi concittadini: "Chiedo, ancora una volta, la collaborazione della Qualiano per bene: denunciamo e denunciate chi compie atti del genere. Questa gente va punita o allontanata dalla nostra città. Ne va del futuro nostro e dei nostri figli".