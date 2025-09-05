napoli
Sorpresi mentre smontano un’auto rubata a Ponticelli, scappano e si schiantano su un muretto

Un 27enne di Casalnuovo di Napoli è stato arrestato a Ponticelli per riciclaggio: insieme a due complici, riusciti a scappare, stava smontando una Smart rubata a Ponticelli.
A cura di Nico Falco
I carabinieri li hanno sorpresi mentre smontavano un'auto rubata e loro, per tentare di scappare, hanno perso il controllo del veicolo e si sono schiantati. È successo nella notte appena trascorsa a Ponticelli, periferia Est di Napoli, due del gruppo sono riusciti a dileguarsi a piedi mentre il terzo è stato bloccato: si tratta di Ciro Alfuso, ventisettenne di Casalnuovo di Napoli e già noto alle forze dell'ordine, finito agli arresti con l'accusa di riciclaggio.

I tre sono stati intercettati intorno alle 23 di ieri sera, 4 settembre, in via vicinale Molino dell'Annunziata, tra Ponticelli e il limitrofo comune di Volla, che, evidentemente, è stata utilizzata più volte per "lavori" di questo tipo: guardando le fotografie su Google Maps, ai margini della strada, nella vegetazione, si vedono parecchi pezzi di automobili. All'arrivo della pattuglia dei carabinieri i tre stavano smontando una Smart; si sono resi conto dei militari e hanno subito lasciato tutto: sono risaliti nella loro automobile, parcheggiata a pochi metri, e sono scappati.

La Peugeot 208, però, poco più avanti si è fermata: in prossimità della curva, dove l'asfalto finisce e inizia la strada di campagna, sono finiti contro un muretto. I tre si sono lanciati nelle campagne circostanti, dove due di loro sono riusciti a nascondersi mentre Alfuso è stato bloccato. Nella loro automobile i carabinieri hanno trovato e sequestrato diversi indumenti e attrezzature verosimilmente utilizzati per rubare automobili. I controlli sulla Smart hanno rivelato che era stata rubata da poco a Meta di Sorrento; dopo le formalità di rito è stata restituita al legittimo proprietario.

