Sorprende i ladri in casa: banditi in fuga sparando colpi in aria a Quarto, nei Campi Flegrei

Avrebbero tentato un colpo in un villino, ma sono stati scoperti dal proprietario: prima di fuggire, esplosi colpi d’arma da fuoco durante la fuga.

Immagine di repertorio

Un tentativo di furto all'interno di una villa a Quarto, in provincia di Napoli, si è concluso con i banditi in fuga sparando colpi d'arma da fuoco in aria, dopo una breve colluttazione con il proprietario, che li aveva sorpresi in casa. Non ci sono stati feriti, ma tanta paura: i carabinieri hanno recuperato anche alcuni bossoli, nonché una ricetrasmittente, forse usata dai banditi durante il tentato colpo. Militari dell'Arma che stanno vagliando anche il racconto del proprietario del villino.

Il tentato furto in casa poco prima delle 21

Tutto è accaduto verso le 21, in via Fleming a Quarto Flegreo, nella provincia occidentale di Napoli. Secondo quanto ricostruito finora, e tutto ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, alcuni ignoti avrebbero tentato di entrare in un villino, ma sarebbero stati sorpresi dal proprietario, con il quale avrebbero avuto una breve colluttazione. A quel punto il gruppo si è dato alla fuga, sparando dei colpi d'arma da fuoco in aria, per poi salire a bordo di un'automobile di grossa cilindrata e scappare.

Le indagini dei carabinieri di Pozzuoli

I carabinieri della compagnia di Pozzuoli, intervenuti poco dopo, hanno rinvenuto e sequestrato due bossoli calibro 7,65 ed una ricetrasmittente, presumibilmente usata dalla banda stessa. Indagini in corso da parte dei militari dell'Arma: anche il racconto del proprietario del villino è al momento al vaglio da parte delle forze dell'ordine, che al momento non escludono alcuna ipotesi. Si cercano anche eventuali immagini di telecamere di videosorveglianza in zona che possano aver ripreso dettagli fondamentali per le indagini.