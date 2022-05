Sorelle sfregiate con l’acido al volto a Napoli, liquido corrosivo lanciato da ragazza sullo scooter Due sorelle – di 23 e 17 anni – sono state ferite con l’acido nella notte a Napoli, al Corso Amedeo di Savoia. Il liquido altamente corrosivo lanciato da una giovane da uno scooter in corsa.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Sono state affiancate da tre scooter con a bordo tre ragazzi e tre ragazze, una di queste ha lanciato contro di loro il contenuto di una bottiglia. E poi il bruciore, un bruciore fortissimo al volto: era acido. Un raid durato una manciata di secondi, avvenuto la notte scorsa, su cui stanno cercando di fare chiarezza gli agenti della Polizia di Stato. Vittime due giovani sorelle napoletane, entrambe rimaste ferite e ora ricoverate al Centro grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli; hanno riportato ustioni al naso, al volto e al braccio, non sono in pericolo di vita.

È accaduto intorno all'1:20 lungo il corso Amedeo di Savoia, lunga arteria di collegamento che da Capodimonte (e dall'uscita della Tangenziale) porta in centro, zona Materdei e Museo o, se si usano le scale al rione Sanità. Le due vittime, 23 e 17 anni, stavano passeggiando a piedi quando è arrivato il gruppetto. Non sono state in grado di dire chi fossero, ma hanno raccontato che i tre scooter erano guidati da ragazzi, mentre le ragazze erano sedute come passeggero. Una delle ragazze è stata indicata come quella che ha lanciato l'acido. La 23enne è stata colpita alla guancia e al braccio destro, la 17enne ha invece riportato ustioni al naso e alla guancia destra. Subito dopo il gruppetto si è dileguato.

Usato un liquido altamente corrosivo

Sul posto sono intervenuti i paramedici del 118, che hanno provveduto alle prime medicazioni; dal tipo di ferita è stato subito chiaro che era stato usato un liquido altamente corrosivo, un acido. L'ambulanza è ripartita velocemente alla volta del Cardarelli, dove c'è il reparto specializzato per le ustioni. Sul corso Amedeo di Savoia sono arrivati anche i poliziotti del commissariato San Carlo Arena, che hanno raccolto le prime dichiarazioni delle ragazze e hanno avviato le indagini; non è escluso che possa trattarsi di una ritorsione per un litigio tra giovani.